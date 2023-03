Lars Eidinger: Aus dem Leben eines selbstverliebten Schauspielwunders

Als Richard III. beschmiert er sich mit weißer Creme, als Hamlet suhlt er sich im Bühnendreck und bei den Proben zum "Jedermann" in Salzburg im Sommer 2021 brüllt er Regisseur Michael Sturminger an: "Wenn ich so was spiele, will ich, dass hier absolute Ruhe ist!" Später entschuldigt er sich umständlich für seinen Ausraster. Dann wieder weint er wie auf Befehl, gibt sich zerbrechlich, verletzlich.