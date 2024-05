"Lange Nacht der Bühnen": Mehr Theatergenuss auf weniger Bühnen

„Die Lange Nacht der Bühnen erstrahlt in neuem Glanz“, sagte Geschäftsführer Alfred Rauch bei der gestrigen Programmpräsentation im Theater Phönix. In der einjährigen Pause wurde das Linzer Kulturfestival einem „sanften Relaunch“ unterzogen: Künftig wird der Reigen in jedem zweiten Jahr stattfinden, und die Austragung wurde vom Herbst in den Frühsommer verlegt. Man wolle Freiluftveranstaltungen an schönen, warmen Abenden in den Vordergrund stellen, sagte Rauch.