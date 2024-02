"Kunst in der Fastenzeit": Gedenke des Todes – behüte die lebendige Natur im Klimawandel

Die „Fichtenbestattung“ in der Linzer Ursulinenkirche

Statt harter Kirchenbänke können Besucher der Linzer Ursulinenkirche bis zum Karfreitag auch weiche, mit grünem Plüsch bezogene Kissen auf dem Boden als Sitzgelegenheit wählen, um inspiriert von zeitgenössischen Werken junger Kunstschaffender des Todes zu gedenken: Unter dem Motto „Memento Mori“ lädt die Reihe „Kunst in der Fastenzeit“ der Diözese Linz seit 33 Jahren in die Barockkirche an der Landstraße. Die Eröffnung ist heute um 19 Uhr.