Kultursommer erstmals mit eigener Broschüre

Seit 2018 bündelt das Land die heimischen Sommerfestivals im "Kultursommer Oberösterreich". Kernstück ist die Homepage, auf der die Termine aller Festivals abgerufen werden können. Sie wurde im Vorjahr 30.000 Mal angeklickt. Die Festivals werden großteils gestürmt, die Marke blieb dagegen bisher blass. Nun soll eine Broschüre Schwung in das Projekt bringen. Sie wurde beim Auftakt am Dienstagabend in der Scheune des Stiftes Wilhering vorgestellt.