"Das Drumherum!" Kurz und knapp begründet Caroline Peters, was die Burgschauspielerin an der Buhlschaft im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen reizt. Diese Rolle wird sie im August erstmals übernehmen. Bereits am 5. Juni ist die 48-Jährige im Film "Womit haben wir das verdient" (20.15 Uhr, ORF 1) zu sehen.