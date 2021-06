Kuba, ein großes Kino

Große Dokumentarfilmer verbindet die Lust, die Welt zu entdecken. Hubert Sauper besitzt jedoch eine Qualität, die den Drang zu forschen und Systeme zu analysieren, wohl noch überwiegt. Der Tiroler ("Darwins Nightmare") verfügt über eine unerschrockene Liebe zum Menschen, die auch seinen neuen Dokumentarfilm "Epicentro" über Kuba besonders macht.

Eine Insel, die schon so viele Regisseure angelockt hat. Doch was Kuba so anziehend macht, dämpfte die ästhetische Kraft vieler Werke. Die Ausführenden meinten, über Kuba Bescheid zu wissen – seine politischen Umbrüche, die mentale und geografische Lage zwischen Kommunismus und karibischer Freiheit mit Blick auf US-Allmachts- und Konsumkultur. Genau deshalb arbeiteten sie von Beginn an mit einem Brett vorm Kopf.

Bei "Epicentro" merkt man aber, dass sich Sauper (54) unvoreingenommen in das Leben auf Kuba stürzte. Auf den Straßen, in kleinen Wohnungen, in Hinterhöfen lässt er seine Menschen direkt sprechen – 13 wunderbar aufgeweckte Kinder, die er "kleine Propheten" nennt, und weitere "wunderbare" Erwachsene. Es entsteht ein unvorhersehbares Abenteuer, das einen Menschenschlag herausschält, der stark politisch, widerständig, zäh und leidenschaftlich ist und ein Leben führt, in dem bis heute Kolonialzeit, amerikanische Einmischungen und kommunistische Entbehrungen und Entgegnungen nachhallen. Ein vibrierendes, intensives Dokument, das auch das Kino zum Thema macht – als Ort des Träumens und der Propaganda. (nb)

"Epicentro": A 2020, 108 Min., ab Samstag regulär im Programmkino Wels

Die Kinos Lenzing, Kirchdorf, Katsdorf, Freistadt, Lambach, Wels, Moviemento Linz zeigen zur Kinotour des österreichischen Filmpreises "Epicentro" am 17. 6. (nominiert als beste Doku). Bis zur Gala (8. 7.) bringen sie weitere nominierte Werke, Infos bei den Kinos.