"Die Branche steht vor dem Abgrund." So drastisch skizziert Ewald Tatar (54), Chef des Marktführers Barracuda Music (Nova Rock, Frequency, Burg Clam), im OÖN-Gespräch die Situation der heimischen Konzertveranstalter. Seit März finden in Österreich keine Konzerte statt, jetzt wurde das Verbot für Großveranstaltungen bis mindestens 31. August verlängert. Was passiert aber mit den 5,5 Millionen bereits verkauften Tickets?