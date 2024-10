Klaus Hoffmann kommt nach Traun

"Flügel" ist der Name des aktuellen Albums des 73-jährigen Sängers, Schauspielers, Autors und Liedermachers. Zu hören ist es am 24. 10. um 20 Uhr in der Spinnerei Traun. Der Berliner Hoffmann, der eigentlich Klaus-Dieter Hoffmann heißt, hat auch etwa mit seinem Freund Reinhard Mey gemeinsam Lieder aufgenommen. "Flügel" ist ein Mix aus Chanson, Jazz, Latin und Pop. Karten: spinnerei.kulturpark.at