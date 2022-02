So stellt man sich den Auftakt eines Blockbusters mit dem jüngsten Spiderman-Star vor. In "Uncharted" hängt Tom Holland am seidenen Faden – an den Seilen zusammengezurrter Gepäckteile, die aus dem Heck eines Flugzeuges in hunderten Metern Höhe gepurzelt sind. Es sei die schwierigste Actionszene, die er je gedreht habe, sagt der Stunt-erprobte Brite (25, "Spiderman: No Way Home").