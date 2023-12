"Maestro": Ein Film, der heillos aus dem Takt ist

Was war "A Star Is Born" nur für eine großartige Rockballade von einem Liebesfilm. Vor fünf Jahren feierte Bradley Cooper mit ihm an der Seite von Lady Gaga einen famosen Einstand in die Riege von Hollywoods Regiestars. Mit der Netflix-Produktion "Maestro" über den großen US-Dirigenten Leonard Bernstein (1918–1990) ist der zweite Spielfilm des Regisseurs Cooper im Kino gelandet (im Stream ab 20. 12.). Die Vorzeichen sind ähnlich: Cooper spielt eine Musikgröße, als die er sich selbst