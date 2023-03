"Dungeons & Dragons": Hugh Grant und Chris Pine im Fantasyland

Ehre unter Dieben - kann es so etwas wirklich geben? In einem über zweistündigen Action-Fantasy-Abenteuer gehen zwei der charmantesten Schauspieler unserer Zeit dieser Frage nach: Hugh Grant und Chris Pine. Es geht um eine sagenumwobene, verloren gegangene Reliquie in dieser Neuadaption eines legendären Rollenspiels.