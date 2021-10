Kino auf Rädern, Körper aus Keramik

Die Krise verhinderte bis zum aktuellen Semester die Präsenzlehre an der Linzer Kunstuni. Der Produktivität und Kreativität der Studierenden tat dies keinen Abbruch, wie die Schau "Best Off 21" mit 50 Arbeiten zeigt. Kuratiert hat sie Angela Stief, die Direktorin der Albertina Modern (mehr re.).