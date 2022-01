New York, Ende der 1950-Jahre. Ragnar Tessloff, deutscher Jungverleger, schlendert durch die Häuserschluchten des Big Apple, als sein Blick bei einem Jugendsachbuch hängen bleibt: "How and Why" steht auf der Aufschlagseite. Das ist die Initialzündung des vor 60 Jahren gegründeten Kindersachbuchformats "Was ist was", das mit hunderten Themenbüchern gemeinsam mit der Serie "Wieso? Weshalb? Warum?" des Ravensburger Verlages durch Millionen von Kinderhänden im deutschsprachigen Raum gegangen ist.