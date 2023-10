"Killers of the Flower Moon": Wüstes Kino, das einen ohrenschlackernd zurücklässt

Was hat uns das Kino dahingehend gelehrt, zwischen wem ein Mann steht? Richtig: zwischen Frau und Schwiegermutter. Anhänger von Martin Scorsese wissen jedoch, dass der US-Regiestar mit solchen Traditionen gerne genüsslich bricht – wie in "Killers of the Flower Moon" (ab 19. Oktober im Kino). Der Mann, den der 80-Jährige zwischen die Fronten schickt – die eine echte Liebe, die andere narzisstische Gier – ist Leonardo DiCaprio (48) als Ernest.