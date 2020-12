Kekserl mit dem gewissen Etwas

Ist Ihr Backrohr schon heiß gelaufen? Oder haben Sie noch Platz in Ihren Keksdosen? Dann macht Ihnen eines dieser Lieblingskeks-Rezepte vielleicht Gusto auf mehr. Selbstgebackene Kekserl gehören für die Mehrheit der Österreicher nach wie vor zum Advent. 55 Prozent der Frauen und 37 Prozent der Männer wollen ihre Kekserl selbst machen. Der Weihnachtsduft erzeugt bei den meisten Wohlbefinden und weckt Erinnerungen an die Kindheit, das berichtet auch Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge. Ob einfach oder glamourös – Hauptsache die Kekse schmecken gut. Am besten vor dem Heiligen Abend.

