Karl Jenkins: „Musik ist wie eine Droge“

Sir Karl Jenkins will mit 79 noch lange nicht ans Aufhören denken: „Musik ist das, was ich bin.“

Auch wenn der Name Karl Jenkins nicht jedem geläufig ist – seine Werke sind es: Das aus einer Werbung für eine Fluglinie stammende „Adiemus“ (1995), gesungen in einer von Jenkins erfundenen Fantasiesprache, das forsche Streichkonzert „Palladio“ (1996) oder das zärtlich-anrührende „Benedictus“ aus der Messe „The Armed Man“ (2000) wurden globale Hits. Am 19.