Am Donnerstag ist es so weit: Nadja Maleh eröffnet mit ihrem Auftritt in der Hofbühne Tegernbach die Kabarett-Ära nach Corona in Oberösterreich. Im OÖN-Gespräch erzählt die 48-jährige Wienerin mit syrisch-tirolerischen Wurzeln, warum ihr dieser Auftritt so viel bedeutet, weshalb sie die Diskussion über die Systemrelevanz der Kultur kränkte und wie sie ihre größte Krise bewältigte.