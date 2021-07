168 Aufführungen in 17. Spielstätten bis 31. August – die Salzburger Festspiele werfen in diesem Sommer ihre ganze Kraft auf die Bühne. Gestern wurde der zweite Teil des 2020 ob der Pandemie verkürzten 100-jährigen Festspiel-Jubiläums in der Felsenreitschule eröffnet.