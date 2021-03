Mit einem trockenen "Scheiße" betritt Harald Krassnitzer in seinem 50. "Tatort" ebenjenen – einen Tatort, an dem die Leiche einer Frau aufgefunden wurde. In "Die Amme" (Sonntag, 20.15 Uhr in ORF 2) bekommt es seine Figur Moritz Eisner mit einem psychopathischen Serientäter zu tun. Über seinen Jubiläumsfall sprach der 60-Jährige mit den OÖNachrichten.