Joyce DiDonato: „Wir erleben einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Menschheit“

Sie ist nicht nur eine der besten Mezzosopranistinnen der Welt, sie hat auch den Ehrgeiz, mit ihrer Stimme die Welt ein bisschen besser zu machen. Mal äußert sich Joyce DiDonato (55) zum Klimawandel, mal zu Krieg und Frieden, mal zum Anliegen von Frauen. So findet die US-Amerikanerin im Gespräch mit was ist los? einmal mehr starke Worte und scheint in ihrer Zuversicht unerschütterlich.