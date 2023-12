Johanna Dumfart: „Es geht ums Berühren“

Steirische Harmonika, chromatisches Hackbrett und Gesang hat sie an der Bruckneruni Linz und am Mozarteum Salzburg studiert. Auch Klavier, Gitarre, Harfe und, seit zwei Jahren, Kontrabass spielt Johanna Dumfart. Wobei das Lieblingsinstrument der 34-Jährigen die Stimme geblieben ist: „Mit ihr kann ich am einfachsten Menschen berühren, durch die Verbindung von Text und Melodie und dadurch, dass ich so viel hineinlegen kann in die Stimme.