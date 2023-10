James Blunt: "Songs schreiben ist meine Therapie"

"Who We Used To Be" heißt das neue Album von James Blunt, das am Freitag mit zehn sehr persönlichen Songs erscheint. Im OÖN-Gespräch erzählt der 49-Jährige von seiner nie geborenen Tochter, was Erfolg angesichts von 19 Millionen verkauften Alben bedeutet und wie er sich an seine Kindheit erinnert, die er als Sohn eines Heeresfliegers der britischen Armee im deutschen Soest verbrachte.