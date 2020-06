Der Tod, die Hölle und das Schicksal sind allgegenwärtig auf "Rough and Rowdy Ways", Bob Dylans am Freitag erscheinender neuer Doppel-CD. Sollte es tatsächlich sein letztes Album sein, verabschiedet sich Dylan mit einem Meisterwerk. Die Songs in der Einzelkritik: "I Contain Multitudes" (4:36) Das nach einem Gedicht von Walt Whitman betitelte Auftaktstück überzeugt als unheilvoll dröhnende Ballade mit Akustikgitarre und Cello, die mit ihren Verweisen auf Schuld, Sühne und