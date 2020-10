Die Schriftstellerin Iris Wolff hat ihre ersten acht Lebensjahre in Hermannstadt und Semlak (Banat) verbracht. 1985 emigrierte sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Heute lebt sie in Freiburg im Breisgau, aber die osteuropäische Familiengeschichte und deren historische Zusammenhänge bleiben in Wolffs literarischem Werk thematisch präsent, so auch in "Die Unschärfe der Welt".