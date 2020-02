Der 32-jährige Dirigent Ingmar Beck wird ab September als Kapellmeister am Landestheater dirigieren. Der studierte Cellist und begehrte wie bereits vielfach preisgekrönte Dirigent unterschrieb für zwei Jahre und folgt damit Leslie Suganandarajah, der nach Salzburg wechselt. In der kommenden Spielsaison wird Beck unter anderem Händels Rinaldo dirigieren. Am 26. Juni präsentiert sich der Dirigent einer breiten oberösterreichischen Publikumsschar – in der Hamburger Elbphilharmonie.