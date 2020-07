Die Ziele waren festgesteckt und ambitioniert: Nach dem Ende der "Post-City" als zentraler Standort für das Ars Electronica Festival im vergangenen Jahr fand AEC-Chef Gerfried Stocker in Meinhard Lukas, dem Rektor der Johannes-Kepler-Universität (JKU), einen kongenialen Partner. Das weitläufige Gelände des Uni-Campus schien wie gemacht für die erwarteten 100.000 Besucher aus aller Welt.

Doch die Leistungsschau der elektronischen Kunst und Technologie wird heuer so nicht stattfinden. Stocker: "Wir machen das Festival auf jeden Fall, aber nicht trotz, sondern wegen Corona. Wir akzeptieren es nicht, dass uns diese Pandemie nötigt, all das, was unsere Gesellschaft ausmacht, einfach auszusetzen." Arbeitsauftrag für diese Corona-Ars mit dem Titel "In Kepler’s Gardens": Vermessen wir doch diese kommende Welt, die von vielen als "anders" als die bisherige vorhergesagt wird, neu.

Nur ein kleiner Teil der fünftägigen Werkschau wird auf dem Campus und in der Stadt Linz physisch zu besuchen sein.

So werden sich an den Festival-Tagen im September nur jeweils 600 Besucher für drei Stunden auf zugewiesenen Plätzen auf dem Campus der JKU zu einem fixen Programm auf drei Bühnen mit Vorträgen, Präsentationen und Konzerten einfinden können.

Gesicht der postcoronalen Welt

Und weil das zahlenmäßig bei weitem nicht mit dem Besucherinteresse deckungsgleich ist, geht das Ars Electronica Festival heuer zusätzlich in die Welt hinaus. Bereits jetzt wurden 120 Partner gefunden, die sich zwischen 9. und 13. September mit dem Gesicht der postcoronalen Welt intensiv beschäftigen. Darunter Boston (MIT Media Lab), Seoul (K’Arts) und das Silicon Valley.

Als bewährte Ars-Partner treten auch die Kunstuniversität, das OÖ Kulturquartier und die Tabakfabrik auf, das Ars Electronica Center wird ebenfalls ein zentraler Festivalpartner sein. Auch die Prix-Gala wird – Stand heute – stattfinden. Ebenso wie einer der ganz großen musikalischen Höhepunkte, die große Konzertnacht mit dem Bruckner Orchester unter Markus Poschner. Meinhard Lukas, Rektor der JKU, sieht dem Festival mit Freude und Respekt entgegen: "Wir sollten realistisch sein, Corona hat die Gesellschaft verwundet und teilweise auch gespalten. Aber das AEC ist ein Magier der Metamorphose, auf das Ergebnis können wir alle gespannt sein." (att)