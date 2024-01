Im Zug von Gmunden nach Bad Aussee: Per Express und dank Chris Lohner bei sich selbst ankommen

Es scheint unglaublich, aber es braucht nicht viel, um sich im Zugabteil wie im Kino zu fühlen – in eine Fantasiewelt aus dem Alltag entrückt und doch in der Verbindung zur Welt erneuert. All das bietet das Projekt „Regional_Express“ und dessen Kernteam: die Gmundnerin Ella Raidel, Architektin Marlene Rutzendorfer (Bad Ischl) und Petra Ardai, Expertin für Erzählerlebnisse mit Sog.