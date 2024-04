In Österreich gibt es sechs Männer namens Anton Bruckner. Fotografin Renate Billensteiner hat drei von ihnen aufgespürt und mit ihren Ehefrauen fotografiert. Nun hängt diese "Bruckner-Galerie" im Linzer Atelierhaus Salzamt an der Donaulände und holt den Komponisten (1824–1896), dessen Geburtstag sich am 4. September zum 200. Mal jährt, in die Gegenwart.