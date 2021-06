"Ich muss gestehen: Da hatte ich plötzlich Tränen in den Augen"

"Ich war gerade in Quarantäne und mir war bereits extrem fad, als plötzlich der Anruf von Hubert kam. Zu sagen, dass dieses Gespräch der Höhepunkt meines Tages war, ist noch weit untertrieben", erinnert sich David Wöhrer. Am Dienstagabend wurde dem Schlagzeuger und Produzenten (unter anderem Folkshilfe, Jan Delay und Fiva) aus Sarleinsbach in Salzburg der diesjährige Hubert von Goisern Kulturpreis verliehen.