Eine Autorin von Schönheitsratgebern, die erkennen muss, dass auch die eigene Schönheit nicht ewig währt: Diese Rolle spielt Tatort-Star Adele Neuhauser in der Tragikomödie "Faltenfrei", die am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen ist. Warum der Mostdipf-Preisträgerin, deren in Wels aufgewachsener Ex-Mann Zoltan Paul einst als "schnellster Gitarrist Oberösterreichs" galt, gerade dieser Film ein Anliegen ist, erzählt sie im OÖN-Interview.