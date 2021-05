Am 1. Mai feierte die gebürtige Mauerkirchnerin Angelika Weinberger ihren ersten Jahrestag als Leiterin des Kulturhauses Gugg in Braunau. Am 22. Mai wird die 39-Jährige die Institution, die in Normalzeiten mit 179 Sitzplätzen aufwartet, das zweite Mal innerhalb dieses Jahres aus dem Lockdown führen. Dann gastiert Alfred Dorfer mit seinem Kabarett "und..." im Innviertel, was die zweifache Mutter in eine spezielle Situation in einer an sich speziellen Zeit brachte: Der Abend ist ausverkauft.