Ina Regen: "Ich hatte die Gänsehaut meines Lebens"

Das schaffen nur wenige Pop-Künstler: Gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich hat Ina Regen drei neue Songs und acht ihrer Hits in sinfonischem Gewand aufgenommen. Das Album "Was ma heut net träumen" erscheint am Freitag. 85 Musiker spielten die von vier Profis arrangierten Songs der 39-Jährigen aus Gallspach ein, Ende Februar gibt sie mit dem Orchester zwei Konzerte im Festspielhaus St. Pölten (27. Februar) und Musikverein Wien (28. Februar).