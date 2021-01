Die Vorstadtweiber gehen am 11. Jänner (20.15 Uhr, ORF 1) als liebestolle Protagonistinnen der gepflegten Intrige in die fünfte Staffel. Neu im Cast ist Faris Rahoma. Der 45-jährige Schauspieler, Drehbuchautor, Moderator und Journalist über seine Rolle, den ambivalenten Zugang zu seinen ägyptischen Wurzeln und seinen persönlichen Integrationsweg.

OÖNachrichten: Wie geht es einem Österreicher im Jahr 2021, wenn er Faris Endris Rahoma heißt?

Faris Rahoma: Dem geht’s wirklich gut. Er ist sehr froh, dass er diesen Weg gehen durfte. Wenn man in der Steiermark, bei der Oma in Weiz, ist und dann volley nach Kairo fliegt, dann muss man schon anfangen zu spielen. Man möchte immer dort und da genauso akzeptiert und geliebt sein und mitmachen dürfen. Ich hatte das Glück, gleich mit meinem ersten Film in Ägypten einen großen Erfolg landen zu dürfen ("Das Schicksal", 1997, Sonderpreis bei den Filmfestspielen in Cannes, Anm.).

Und in Österreich?

Und dann kommst du nach Österreich und du kommst sehr schnell in eine Schublade. Weil du eben Faris Rahoma heißt und weil du vielleicht ein bissl anders aussiehst. Ich habe viele Jugos gespielt und Araber. Und man fragt sich dann, warum ich, weil es da andere wunderbare Darsteller gibt, die das wahrscheinlich noch besser können. Aber man freut sich, dass man überhaupt spielen darf.

War die Schauspielerei Ihr Weg der Integration?

Ich bin in den 1980er Jahren in die Schule gekommen. Damals war die Durchmischung im wunderschönen Wien noch nicht so richtig angekommen. Ich habe immer versucht, zu den verschiedenen Kreisen dazuzugehören und mich dafür anzupassen. Ich bin Kosmopolit und fühle mich überall wohl. Ich habe durch meinen Werdegang sehr schnell gelernt, wie ich mich mit anderen Menschen arrangieren kann, wie ich das Gegenüber besser verstehen und nachempfinden kann. Das hilft als Schauspieler natürlich.

Wo liegen für Sie die größten Unterschiede zwischen der österreichischen und der ägyptischen Mentalität?

Dieses Offenherzige, das lebensfrohe Aufeinanderzugehen, das habe ich aus der arabischen Mentalität sehr dankbar angenommen. Es ist aber extrem schwierig, in Ägypten zu leben – nicht nur in Zeiten einer Pandemie. Egal, aus welcher Schicht man kommt. Man hat einfach nicht die Freiheiten, die wir in Österreich genießen. In Zeiten des Internets wissen junge Menschen ganz genau, dass sie, wenn sie in der westlichen Welt aufwachsen würden, viel mehr Freiheiten hätten. Auch demokratische Grundwerte.

Weil Sie das Demokratiepolitische angesprochen haben – leiden Sie unter den Verhältnissen in Ägypten?

Ägypten ist, was den arabischen Raum betrifft, eigentlich das Land, das versucht, die westlichen Werte am ehesten noch umzusetzen. Ich kann nur darüber sprechen, was den Film- und Fernsehbereich betrifft. Im Herzen bin ich Wiener, und ich weiß leider zu wenig über die ägyptische Politik. Meine Aufgabe ist es, Geschichten zu erzählen, aber es ist natürlich wirklich so, dass es mich nicht kaltlässt, wie es den Menschen dort geht. Es ist ein Land, wohin man in den Urlaub fliegt, das vom Tourismus lebt. Sobald dort tragische Ereignisse passieren, steht ein Viertel der Menschen ohne Arbeit auf der Straße und weiß nicht, wie es überleben soll. Die meisten jungen Ägypter, die ich kenne, sind total aufgeklärt und wünschen sich ein Land, das dieselben Werte genießen kann wie wir in Österreich. Aber bis dahin wird es leider noch eine Zeitlang dauern.

In der fünften Staffel der Vorstadtweiber taucht erstmals der von Ihnen dargestellte Friseur Raoul auf. Was für ein Typ ist er?

Bei ihm merkt man schnell, dass er nicht viel Haare schneidet, sondern eher Intrigen spinnt. Er ist ein Chamäleon, ein wandlungsfähiger Typ, der immer zwei Schritte vorausdenkt. Er kennt die Rangordnung und kann devot und respektvoll sein, wenn er sich unterordnen muss. Auf der anderen Seite hat er keine Scheu damit, jemandem zu zeigen, wer der Chef ist. Wie alle in der Vorstadt sucht er nach Liebe. Und Gerechtigkeit. Noch dazu ist er bi. Er umgarnt die Nico (Nina Proll, Anm.), aber in Wahrheit geht es ihm darum, seinen Racheplan in dieser schönen Welt, seine Fäden zu spinnen.

Geht‘s am Set bei den Vorstadtweibern lustig zu, oder muss man für eine gut gemachte, bitterkomische Serie besonders ernsthaft arbeiten?

Für mich war es ein Ritterschlag, hier dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, dass ich die Rolle gut umgesetzt habe. Die Anfangsscheu, da nicht hineinzupassen, ist extrem schnell verflogen. Das Lockere, das man am Fernsehschirm sieht, das passt auch zu dem Riesenspaß am Set – bei aller Ernsthaftigkeit, die da sein muss.

Sie haben für das ORF-Format "Dok1" die Ausbildung bei der Polizei auch aktiv nachvollzogen. Was haben Sie da erlebt, auch im Hinblick auf Ihre Wurzeln?

Das war kein leichter Dreh. Ich wollte dabei ja beide Seiten aufzeigen. Die Problematik, aber auch die Herausforderung, die dieser Beruf mit sich bringt. Tatsache ist, wie überall, dass es viele, viele Gute gibt und ein paar, die einfach ihre Machtstellung missbrauchen. Mir war es wichtig, diesen schmalen Grat aufzuzeigen.

