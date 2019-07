Ein derart lange erfolgreiches Projekt wie die Erste Allgemeine Verunsicherung zu Grabe zu tragen, will zelebriert werden – mit Kostümen, Hits aus vier Jahrzehnten und einem Sarg, in dem Sänger Klaus Eberhartinger auf die Bühne getragen wird. Am Samstag begeisterten die Musiker beim Heimspiel Open Air in Pichl, im August und September gibt es die Chance, die Band auf Burg Clam, in Gmunden und Linz live zu erleben. Die OÖN sprachen mit Klaus Eberhartinger über das, was übrig bleibt.