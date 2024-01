Barbara Karlich: "Ich war immer die Talkmasterin der Herzen"

Barbara Karlich feiert am Sonntag ihren 55. Geburtstag. Fast die Hälfte ihres Lebens, nämlich bald 25 Jahre, moderiert die Burgenländerin wochentags ihre eigene Nachmittagsshow (ORF 2) der Allerweltsthemen. Mehr als 40.000 Menschen, aber auch ein Kamel waren bei der am längsten gesendeten Talkshow im deutschsprachigen Raum in insgesamt 4356 Ausgaben zu Gast. Ab 8. Jänner präsentiert sich "Barbara Karlich – Talk um 4" in einem neuen Studio. Und ohne Publikum, zum Leidwesen der Moderatorin.