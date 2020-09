Am Sonntag startet der "Tatort" mit neuen Krimis in die Herbstsaison. Zum Auftakt zeigt ORF2 mit "Pumpen" eine düstere, komplexe Folge, die die Austro-Kommissare Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer zu schwierigen Ermittlungen in die Fitness-Szene führt. Für den gebürtigen Salzburger Krassnitzer, der am Donnerstag seinen 60. Geburtstag feiert, ist es bereits der 47. Fall als Ermittler Moritz Eisner.