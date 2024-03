Alexandra-Yoana Alexandrova: "Ich bin ein Jackpot"

Über "schon im Babybauch" oder "mit der Muttermilch aufgesogen" ist in Bezug auf kulturell-erbliche Vorbelastung schon viel philosophiert worden, allein Alexandra-Yoana Alexandrova scheint hier ein wahres Role Model zu sein: Mutter Elena Stoyanova gehört seit Jahren zum Ensemble der Staatsoper in Sofia, Vater Alexandre Alexandrov war ebendort lange Zeit Balletttänzer, ehe er ans Landestheater Schleswig-Holstein in Flensburg wechselte.