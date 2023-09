„Hyggelige“ Virtuosität auf der Orgel im Mariendom

Der dänische Meisterorganist Henrik Skærbæk Jespersen gastierte am Donnerstag in der Konzertreihe „Domorgelsommer Linz“ und dürfte sich bei seinem fulminanten Konzert an der Rudigierorgel mehr als nur wohl gefühlt haben, hat er doch als Domorganist an der Vor Frue Kirke in Haderslev, der schönsten gotischen Kathedrale Dänemarks, ebenso ein Instrument der dänischen Orgelbaufirma Marcussen & Søn zur Verfügung.