Himmelblitzer überm Höllengebirge

Das Höllengebirge ist leicht angezuckert, der Himmel wolkenverhangen, aber wenn die Sonne kurz herausblinzelt, dann spiegelt der Attersee die Berg’ ganz wunderbar. So richtig steppt der Bär nicht, als der Infobus des Kulturhauptstadtjahrs 2024 in Steinbach am Attersee Halt macht.