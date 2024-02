Helnweins Arbeiten und die dringend notwendige Kommunikation

"Meine Kunst hat oft emotionale Reaktionen bei den Menschen hervorgerufen und immer wieder zu Diskussionen geführt. Und das ist gut so, denn ich denke, dass dies eine wichtige Funktion der Kunst ist", schreibt Gottfried Helnwein in seinem offenen Brief unter dem Titel "Cancel Culture meets Reichskulturkammer". Es ist die Replik des Künstlers auf die hitzig geführte Debatte über seine drei Gmundner Arbeiten "Memory", "The Desaster of War" und "The Smile" an Rathaus- und Stadttheater-Fassade.