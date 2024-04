Heinz Janisch im Interview – „Papa, jetzt wird’s langweilig“

Heinz Janisch hat mehr als 180 Bücher geschrieben, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Nun erhält der 64-Jährige, der in Heiligenbrunn im Burgenland aufwuchs, den „Nobelpreis der Kinderliteratur“: Am 30. August wird er in Triest mit dem Hans-Christian-Andersen-Award ausgezeichnet. Bereits am 25. April bekommt der Autor, der bis zum Vorjahr für Ö1 Porträts der Reihe „Menschenbilder“ gestaltete, den mit 10.000 Euro dotierten Christine-Nöstlinger-Preis.