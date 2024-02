Michi Gaigg: "Harnoncourts Vorlesungen waren wie Krimis"

Michi Gaigg (66) aus Schörfling am Attersee hat sich als Violinistin und Dirigentin des von ihr begründeten L’Orfeo Barockorchesters früh dem Barock und der historischen Aufführungspraxis verschrieben. Die Festivalintendantin der Donaufestwochen in Grein gastiert mit ihrem Klangkörper demnächst zweimal in Oberösterreich.