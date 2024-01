Hansi Hinterseer: Der Skistar feiert seinen 70er

Ja, jetzt sitz i da, und denk ma eben, was hätt i besser machen könna in mein’ Leben. Sicher gibt’s a paar Sachen, die i net hätte sollen machen. Aber eigentlich bin i scho z’frieden, so wia’s is und wia’s war. Und i hoff, da Herrgott schenkt ma nu a paar schene Jahr." Also spricht Hansi Hinterseer im melancholisch getränkten Lied "I sitz auf an Stoa" seines neuen Albums "Schön, dass es dich gibt", das nicht zufällig am 2. Februar erscheint. An diesem Tag erblickte der Tiroler vor 70 Jahren als