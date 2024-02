Grammy-Verleihung: Freudentränen, Wut und ein Rapper in Handschellen

Selten ging es bei den Grammys, der Verleihung der wichtigsten Musikpreise der Welt, ausgelassener zu als diesmal in der Nacht auf Montag. Das lag nicht nur am erneuten Rekord von Taylor Swift, die zum vierten Mal hintereinander in der Hauptkategorie „Bestes Album des Jahres“ („Midnights“) triumphierte. Die 34-Jährige ließ damit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die in dieser Kategorie je dreimal ausgezeichnet worden waren.