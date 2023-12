Gernot Romic: „Ich mag’s, wenn’s schwierig wird“

Wegen chronischer Erfolglosigkeit beschließt Schauspieler Michael, beim nächsten Casting als Frau anzutreten. Er bewirbt sich beim Musical „Romeo und Julia“ als Amme – und wird tatsächlich genommen. Doch erst jetzt beginnen die Schwierigkeiten so richtig. Der Regisseur ist ein Macho, er selbst ein Besserwisser und Kollegin Julie findet Gefallen an Michaels weiblicher Version …Die Rolle im Film „Tootsie“ machte Dustin Hoffman 1982 berühmt. Am 9.