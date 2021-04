In den 80er-Jahren zählte Hubert Schmalix unter anderem mit Gunter Damisch, Siegfried Anzinger, Hubert Scheibl, und Herbert Brandl zu jenen Erneuerern der Malerei, die als "Neue Wilde" in die Kunstgeschichte eingingen. Mit 68 wirkt der seit 34 Jahren in Los Angeles lebende Schmalix bemerkenswert entspannt. Ab heute sind seine Arbeiten in der Galerie Schloss Parz zu sehen (Lithografien ab 400 Euro bis Ölgemälde um 30.500 Euro).