Mit einem Geburtstagskonzert für Anton Bruckner eröffnete das Brucknerhaus in der Pfarrkirche Ansfelden am Sonntag die neue Saison und inoffiziell auch das Brucknerfest. Zu Gast war das Zürcher "casalQuartett" mit Dominik Fischer als zweitem Bratschisten, die sich einerseits des großen F-Dur-Quintetts Bruckners annahmen, andererseits im zweiten Teil eine Rarität wahrscheinlich zum ersten Mal in Österreich präsentierten.