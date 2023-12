Gebührenkarussell: Mehr Geld für ARD und ZDF, beim ORF wird weniger mehr

Am 1. Jänner 1927 ging die britische BBC on air und damit die erste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Europas. Nach und nach sprangen weitere Nationen auf diesen Zug auf – mit dem Ziel, die Öffentlichkeit per Gesetz politisch und wirtschaftlich unabhängig mit Nachrichten zu versorgen. Diese Grundversorgung kostet die Konsumenten Geld und die Rundfunkgebühren werden immer dann zum Streitthema, wenn sie erhöht werden.