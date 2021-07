"Wir wollen kein Fremdkörper in der Region sein, sondern direkt die Leute vor Ort ansprechen und abholen", sagt Gernot Bernroider, Leiter des New York City Musikmarathons, der von 11. bis 15. August in Mattighofen stattfindet. Zum zehnten Mal verwandelt das kleine, umso feinere Festival Mattighofen in ein musikalisches Mekka. Man wolle einen "Ort kreieren, an dem sich die Besucher den ganzen Tag mit Musik beschäftigen können".