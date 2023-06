Fritz Egger: Der Theatermacher von Meggenhofen

Der in Grieskirchen aufgewachsene Schauspieler und Kabarettist Fritz Egger hatte zuerst in TV-Produktionen (SOKO-Reihen, Landkrimis, "Die Toten von Salzburg") und als Schuldknecht beim Salzburger "Jedermann" Karriere gemacht, eher er ins Hausruckviertel zurückkehrte. Seit 2019 ist er Intendant des Theaters Meggenhofen, wo am Samstag (10. Juni) Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug" in der Fassung von H. C. Artmann Premiere feiert.